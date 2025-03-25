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Доступная Skoda, которую выпускали в России, появилась на рынке

В России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,25 млн рублей

В Россию продолжают привозить китайскую версию популярного автомобиля Skoda Rapid в кузове седан, цена сейчас начинается от 2 250 000 рублей. За столько новый автомобиль 2023 г. в. предлагают дилеры из Ростова-на-Дону и Казани.

Машины представлены в одинаковой, стандартной для всех ввозимых в Россию Skoda Rapid богатой комплектации. У автомобиля есть шесть подушек безопасности, датчики давления в шинах, датчики света и дождя, мультимедиа с большим сенсором, климат-контроль, круиз-контроль, мультируль и прочее.

Skoda Rapid
Skoda Rapid

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За 2 400 000 рублей аналогичный автомобиль в такой же комплектации продают в Казани.

Все авто оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферником MPI мощностью 112 л. с., 6-ступенчатой АКП. Стоит уточнить, что от Skoda Rapid калужской сборки китайские отличаются не только четырехдверным кузовом седан, но и дизайном.

Skoda Rapid
Skoda Rapid

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Внутри они больше напоминают российскую модель первого поколения. При этом у них другие бамперы, фары, решетка радиатора, капот и крылья.

Ранее «За рулем» сообщал, что около 80% россиян ожидают возвращения ушедших автобрендов.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
25.03.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Rapid  (11)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Rapid   2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.
Недостатки:
замечены не были
Комментарий:
АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.
+6