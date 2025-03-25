Доступная Skoda, которую выпускали в России, появилась на рынке

В России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,25 млн рублей

В Россию продолжают привозить китайскую версию популярного автомобиля Skoda Rapid в кузове седан, цена сейчас начинается от 2 250 000 рублей. За столько новый автомобиль 2023 г. в. предлагают дилеры из Ростова-на-Дону и Казани.

Машины представлены в одинаковой, стандартной для всех ввозимых в Россию Skoda Rapid богатой комплектации. У автомобиля есть шесть подушек безопасности, датчики давления в шинах, датчики света и дождя, мультимедиа с большим сенсором, климат-контроль, круиз-контроль, мультируль и прочее.

Skoda Rapid

За 2 400 000 рублей аналогичный автомобиль в такой же комплектации продают в Казани.

Все авто оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферником MPI мощностью 112 л. с., 6-ступенчатой АКП. Стоит уточнить, что от Skoda Rapid калужской сборки китайские отличаются не только четырехдверным кузовом седан, но и дизайном.

Skoda Rapid

Внутри они больше напоминают российскую модель первого поколения. При этом у них другие бамперы, фары, решетка радиатора, капот и крылья.

Ранее «За рулем» сообщал, что около 80% россиян ожидают возвращения ушедших автобрендов.

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Источник: Автоновости дня