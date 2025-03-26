Федеральные дороги расширяют до четырех полос

Росавтодор: 290 км федеральных трасс станут четырехполосными в 2025 году

В 2025 году планируется расширение 289,4 км федеральных трасс до четырех полос, сообщили в Росавтодоре.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что это позволит повысить безопасность движения, улучшить комфорт для автомобилистов и увеличить пропускную способность транспортной сети страны.

По словам Хуснуллина, 89,4 км дорог будут расширены в рамках реконструкции, а оставшиеся 200 км — после капитального ремонта. Основные проекты будут реализованы в Приморском крае, Татарстане, Владимирской области, Дагестане и Воронежской области.

Также Хуснуллин добавил, что в результате этих мероприятий увеличится доля автодорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Особое внимание уделяется модернизации федеральных трасс Северного Кавказа как важного региона для развития туризма. В Республике Дагестан запланирован капитальный ремонт участка автодороги Р-217 «Кавказ» с 739-го по 754-й км с расширением до четырех полос.

Участок с 739-го по 747-й км уже введен в эксплуатацию, и специалистам предстоит завершить капитальный ремонт оставшихся 7 км, в том числе провести работы по обновлению восьми примыканий и пересечений, а также заменить водопропускные трубы.

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Источник: Росавтодор