#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Дилеры назвали надежные марки «китайцев», которые не уйдут с рынка РФ
26 марта
Дилеры назвали надежные марки «китайцев», которые не уйдут с рынка РФ
Дилеры: Haval, Chery, Geely и Changan точно...
Kia K3
26 марта
Новый седан Kia приехал в Россию: известна цена
В России появился в продаже Kia K3 2025 года за...
Электрокар исключили из программы госсубсидий страны из-за введенных США пошлин
26 марта
Электрокар исключили из программы госсубсидий страны из-за введенных США пошлин
Власти Канады не будут предоставлять скидки по...

Новый седан Kia приехал в Россию: известна цена

В России появился в продаже Kia K3 2025 года за 3 млн рублей

В Москве у одного из крупных дилеров в продаже появился седан Kia K3 2025 модельного года. Машина китайского производства оснащена бензиновым 115-сильным мотором объемом 1,5 литра и вариатором. В какой комплектации авто, не сообщается. Цена без учета скидок составляет 3 млн рублей.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
Kia K3
Kia K3

Рекомендуем
Changan UNI-S — старый друг под новым именем

Kia K3 на некоторых рынках пришел на смену Rio. В России на фоне ухода марки с рынка в 2022 году этого не произошло. Однако в РФ сейчас производят Solaris KRS. Это Kia Rio седан, ранее представленный в России под другим брендом. Его стоимость составляет от 2,1 до 2,5 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что сами китайцы составили рейтинг наиболее надежных китайских машин.

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Kia
26.03.2025 
Фото:Kia
Поделиться:
Оцените материал:
0