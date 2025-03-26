Новый седан Kia приехал в Россию: известна цена

В России появился в продаже Kia K3 2025 года за 3 млн рублей

В Москве у одного из крупных дилеров в продаже появился седан Kia K3 2025 модельного года. Машина китайского производства оснащена бензиновым 115-сильным мотором объемом 1,5 литра и вариатором. В какой комплектации авто, не сообщается. Цена без учета скидок составляет 3 млн рублей.

Kia K3

Kia K3 на некоторых рынках пришел на смену Rio. В России на фоне ухода марки с рынка в 2022 году этого не произошло. Однако в РФ сейчас производят Solaris KRS. Это Kia Rio седан, ранее представленный в России под другим брендом. Его стоимость составляет от 2,1 до 2,5 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что сами китайцы составили рейтинг наиболее надежных китайских машин.

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Источник: «Российская газета»