В России стали меньше покупать LiXiang. Есть вопросы к их надежности

Спрос на гибридные кроссоверы LiXiang в РФ упал в феврале почти в 4 раза

В России наблюдается падение популярности гибридных кроссоверов LiXiang, которые продают у нас по схеме параллельного импорта.

По данным «Автостат-Инфо», в феврале было продано всего 690 автомобилей, что значительно ниже прошлогодних показателей (более 2730 шт.). Эксперты считают, что потенциальная аудитория ограничена, а многие покупатели уже сделали свой выбор в прошлом году. Также отмечается, что в некоторых городах нет сервисного обслуживания, а проблемы с запчастями могут надолго затягивать ремонт.

Одной из причин снижения спроса стали сообщения о различных неполадках автомобилей. Владельцы жалуются на неработающие камеры, кнопки багажника, а также проблемы с генератором и мультимедийной системой. Эти неисправности чаще всего проявляются у кроссоверов LiXiang L7. Некоторые из них связаны с некачественной пайкой при адаптации машины для России и установке российской сим-карты.

Тем не менее, дилеры утверждают, что серьезных проблем с надежностью LiXiang нет и что автомобили требуют ремонта, в основном, после аварий.

Однако эксперты признают, что марка все еще недостаточно представлена на российском рынке и статистики о ее надежности пока нет.

Сложности также вызывают проблемы с электроникой и гибридной трансмиссией. Эксперты отмечают, что в России нет официального софта для диагностики, и проблемы с электроникой могут стать серьезной преградой для владельцев. Некоторые владельцы также сталкиваются с поломками, связанными с системой обновлений и датчиками.

Запасные части для LiXiang пока труднодоступны, что может привести к длительным срокам ремонта из-за долгой и дорогой логистики. Кроме того, из-за высокого веса автомобилей их шины изнашиваются быстрее, а в холодное время года в салоне может скрипеть пластик.

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Источник: Autonews.ru