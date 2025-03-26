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На экспортных рынках на модель опционально устанавливали кондиционер, электростеклоподъёмники, ГУР, люк в крыше, катализатор и другое дополнительное оборудование
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Почти всю жизнь простоявшую в гараже 35-летнюю «девятку» продают недорого
ВАЗ-2109 1990 года выпуска продают всего за 400...

Почти всю жизнь простоявшую в гараже 35-летнюю «девятку» продают недорого

ВАЗ-2109 1990 года выпуска продают всего за 400 000 рублей

В Тольятти на продажу выставили красный ВАЗ-2109 1990 года выпуска – объявление появилось на одном из классифайдов.

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На экспортных рынках на модель опционально устанавливали кондиционер, электростеклоподъёмники, ГУР, люк в крыше, катализатор и другое дополнительное оборудование
На экспортных рынках на модель опционально устанавливали кондиционер, электростеклоподъёмники, ГУР, люк в крыше, катализатор и другое дополнительное оборудование

Владелец пишет, что автомобиль, в основном, стоял в гаражном боксе, а указанный пробег 10 тысяч на самом деле меньше, просто есть ограничение сайта в связи с возрастом машины. Отмечается, что авто не имеет дефектов по кузову, все детали – родные. Владелец согласен на обмен на другой автомобиль или на гараж.

Модель, которую выпускали на Волжском автомобильном заводе в 1987–2004 годах, оснащена мотором 1.3 MT (64 л.с.) и механической коробкой передач.

На экспортных рынках на модель опционально устанавливали кондиционер, электростеклоподъёмники, ГУР, люк в крыше, катализатор и другое дополнительное оборудование
На экспортных рынках на модель опционально устанавливали кондиционер, электростеклоподъёмники, ГУР, люк в крыше, катализатор и другое дополнительное оборудование

Владелец просит за автомобиль 400 000 рублей и согласен на обмен на другое авто или гараж.

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На фото видно, что хэтчбек неплохо сохранился, кузов ржавчиной не тронут, но сильно запылен, и качественный детейлинг ему бы не помешал.

На экспортных рынках на модель опционально устанавливали кондиционер, электростеклоподъёмники, ГУР, люк в крыше, катализатор и другое дополнительное оборудование
На экспортных рынках на модель опционально устанавливали кондиционер, электростеклоподъёмники, ГУР, люк в крыше, катализатор и другое дополнительное оборудование

Отметим, что «девятки» поставляли и за границу, и на экспортных рынках на модель устанавливали кондиционер, электростеклоподъемники, ГУР, люк в крыше, катализатор и другое допоборудование.

Источник, фото: Авито Авто

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Алексеева Елена
Количество просмотров 1
26.03.2025 
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