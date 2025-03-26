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Из-за опасного дефекта отзовут почти полторы тысячи новых японских кроссоверов
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Из-за опасного дефекта отзовут почти полторы тысячи новых японских кроссоверов

В Nissan анонсировали отзыв трех моделей кроссоверов из-за неполадок с тормозами

Японский автопроизводитель Nissan отзывает партию новых моделей в США из-за выявленной серьезной проблемы в тормозной системе. Об этом сообщили в Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA).

Под отзывную кампанию попали три модели кроссоверов 2025 модельного года: Murano, Pathfinder и Infiniti QX60. Отмечается, что в качестве причины называется возможный отказ передних тормозов из-за допущенного дефекта при производстве.

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В общей сложности отзовут 1 430 автомобилей, произведенных на заводе Nissan Smyrna Assembly Plant в американском штате Теннесси. Владельцев проблемных автомобилей предупредили, что они могут заметить на панели приборов предупреждение о низком уровне тормозной жидкости.

После отправки уведомлений официальные дилеры проведут диагностику и в случае необходимости заменят суппорты тормозной системы. Для этой процедуры потребуется не больше часа, заверяют в компании, и все работы выполнят бесплатно.

Источник: tarantas.news

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
26.03.2025 
Фото:Unsplash
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