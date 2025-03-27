Завод GM в Шушарах оживет благодаря сотрудничеству с АГР и Chery

Под маркой Solaris начнут производить 2 кроссовера Jaecoo – суббренда Chery

У завода General Motors в Шушарах, который был закрыт с 2015 года, есть все шансы возобновить работу до конца 2025 года.

«Автозавод АГР» уже приступил к поставке оборудования на производство. Источники сообщают, что первыми на конвейер встанут два кроссовера Solaris – адаптированные версии моделей Jaecoo J7 и J8, сама марка является суббрендом Chery.

Партнерство с Chery объясняется тем, что эта китайская компания уже сотрудничала с АГР при запуске бывшего завода Volkswagen в Калуге. Сообщают, что автомобили начали собирать на площадке АГР в Каменке, по предварительной информации, уже изготовлено около 500 штук. Пока не ясно, будут ли они продаваться через дилеров или станут частью госзакупок.

В ближайшие три года модельный ряд может пополниться седаном бизнес-класса. Ожидается, что это будет автомобиль, по классу близкий к Mercedes-Benz E-Class или Hongqi H5, по размеру между Toyota Camry и Hyundai Genesis H5.

В линейке Jaecoo пока нет такой модели, но, возможно, будет подобран автомобиль другого суббренда Chery. При этом, если кроссоверы J7 и J8 будут собирать методом крупноузловой сборки из китайских комплектующих, то для седана планируется более высокая степень локализации.

Кстати, на территории бывшего завода Volkswagen в Калуге, который также принадлежит компании АГР, заметили огромное количество новых автомобилей.

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Источник: «Фонтанка»