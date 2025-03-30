Продают целый автовоз со спортивными Porsche — интересно, почем?

Комплект из шести редких автомобилей Porsche 911 выставлен на аукцион

Довольно необычный и, так скажем, весьма капиталоемкий лот появился на аукционе RM Sotheby’s: тягач MAN с автовозом Rolfo Aguria, на котором стоят шесть автомобилей Porsche 911. Почти все машины – поколения 991.2, причем это не обычные 911-е, а исключительно «заряженные» версии.

Напомним, поколение 991 пришло на смену генерации 997 в 2011 году и выпускалось до декабря 2019 года. Но все продающиеся машины – практически новые: источник указывает, что в общей сложности они пробежали менее 150 миль.

Одна из машин – красный GT3 с керамическими тормозами и без информационно-развлекательной системы во имя снижения веса. Другая – GT3 RS с полными тюнинг-пакетами Weissach и Clubsport.

Еще два экземпляра рассчитаны исключительно на кольцевые гонки: GT3 Cup в защитной пленке и с пробегом всего 20 миль, а также GT3 R, на котором можно смело заявляться на «24 часа Нюрбургринга».

Венчают коллекцию оригинальный «бескрылый» GT3 Touring, а также единственный представитель поколения 991.1 – чрезвычайно редкий 911 R с карбон-керамическими тормозами и ковшеобразными сиденьями. Одна только эта машина стоит более полумиллиона долларов. Остальные, конечно, будут подешевле, но порядок чисел вы примерно поняли. Торги заканчиваются 30 марта – интересно было бы посмотреть как на покупателя, так и на продавца...

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Источник: Car and Driver