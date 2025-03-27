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Хорошо знакомая Honda снова доступна в России: известны цены

В России появились в продаже новые Honda Civic по цене от 2,1 млн рублей

Новые Honda Civic, которые поставляют в РФ по альтернативным схемам, стоят сейчас от 2 099 000 рублей. За столько компания из Петербурга готова привезти новый хэтчбек «под полную пошлину» за 30-60 дней. Это будет автомобиль с тканевым салоном, двухзонным климат-контролем, мультимедиа с большим сенсором, мультирулем.

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Под капотом этого авто 1,5-литровый 182-сильный бензиновый турбомотор, вариатор.

Honda Civic
Honda Civic

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Аналогичный автомобиль за 2 200 000 рублей можно заказать в Благовещенске, а в Ростове-на-Дону есть в продаже такая машина с МКП по цене 3 337 600 рублей. Под капотом данного экземпляра 1,5-литровая турбо-«четверка» мощностью 203 л. с.

За 2 500 000 рублей новые 182-сильные хэтчбеки и седаны Honda Civic можно заказать в Краснодаре и Владивостоке.

Ранее «За рулем» сообщал, что Nissan разрабатывает ряд новых моделей.

Honda Civic
Honda Civic

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 3
27.03.2025 
Фото:Honda
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