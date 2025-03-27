АВТОВАЗ опроверг слухи об обращении профсоюза компании к Президенту РФ

АВТОВАЗ: обращение к Путину не пускать Renault в РФ — фейк

В сети появился снимок якобы выпуска газеты «Вести профсоюза» первичной профсоюзной организации АО «АвтоВАЗ» от 28 марта. На снимке изображена заметка с обращением к президенту РФ не пускать компанию Renault обратно в РФ. Выяснилось, что это фейк.

Заведующая информационным отделом ППО АО «АвтоВАЗ» АСМ РФ, главред газеты «Вести профсоюза» Татьяна Чайкун отметила, что снимок сфальсифицирован.

Она заявила, что материала с таким содержанием к печати не предполагается. Чайкун уточнила, что номер за март пока не сверстан и выйдет лишь 31-го числа. Она предположила, что за основу сфальсифицированного снимка была взята первая полоса февральского номера.

Ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил журналистам, что российское предприятие не ожидает возвращения бывших иностранных акционеров. Концерн успешно прошел испытания санкциями, пережил уход ключевого партнера и теперь идет «самостоятельной дорогой».

Ранее «За рулем» сообщал, что Nissan разрабатывает ряд новых моделей.

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Источник: «Российская газета»