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АВТОВАЗ опроверг слухи об обращении профсоюза компании к Президенту РФ

АВТОВАЗ: обращение к Путину не пускать Renault в РФ — фейк

В сети появился снимок якобы выпуска газеты «Вести профсоюза» первичной профсоюзной организации АО «АвтоВАЗ» от 28 марта. На снимке изображена заметка с обращением к президенту РФ не пускать компанию Renault обратно в РФ. Выяснилось, что это фейк.

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Заведующая информационным отделом ППО АО «АвтоВАЗ» АСМ РФ, главред газеты «Вести профсоюза» Татьяна Чайкун отметила, что снимок сфальсифицирован.

Она заявила, что материала с таким содержанием к печати не предполагается. Чайкун уточнила, что номер за март пока не сверстан и выйдет лишь 31-го числа. Она предположила, что за основу сфальсифицированного снимка была взята первая полоса февральского номера.

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Ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил журналистам, что российское предприятие не ожидает возвращения бывших иностранных акционеров. Концерн успешно прошел испытания санкциями, пережил уход ключевого партнера и теперь идет «самостоятельной дорогой».

Ранее «За рулем» сообщал, что Nissan разрабатывает ряд новых моделей.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 4
27.03.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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