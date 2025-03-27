Китайцы назвали свой самый качественный автомобиль — он есть и в России

Changan Uni-V возглавил рейтинг самых качественных компактных седанов QSIQ Auto

Changan Uni-V признан лидером рейтинга качества автомобилей China Automobile Quality Rating в категории компактных седанов. Модель набрала максимальные 153 балла.

На втором месте – Honda Civic китайской сборки (156 баллов). Оба автомобиля представлены на авторынке РФ, благодаря схеме параллельного импорта.

При составлении рейтинга оцениваются такие критерии, надежность, удобство использования, эффективность и безопасность. Исследование проводилось с учетом обратной связи от автовладельцев, информация собрана в единую базу. Количество баллов в рейтинге отражают число подтвержденных жалоб на модель, другими словами, чем меньше баллов – тем выше место в рейтинге.

Changan Uni-V

Примечательно, что в верхней части рейтинга есть такие знакомые россиянам модели, как Audi A3 (162 балла), Jetta VA3 (172 балла) и Nissan Tiida (192 балла). Средний показатель качества по классу компактных седанов составляет 196 баллов.

В числе автомобилей с показателем «ниже среднего» оказались: Kia K3 (202 балла), Peugeot 408 (209 баллов) и Mercedes-Benz A-Class (249 баллов). По этим моделям получено максимальное количество жалоб.

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Источник: autonews.ru