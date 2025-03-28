Москвичи пересаживаются на подержанные Лады

«Автостат»: Lada лидирует на московском рынке автомобилей с пробегом

В январе-феврале 2025 года самыми востребованными подержанными автомобилями в Москве стали машины марки Lada. За первые два месяца текущего года их приобрели 3,9 тыс. жителей столицы. Второе место по популярности на вторичном рынке Москвы заняла Kia с результатом 3,7 тыс. проданных авто.

Замыкает тройку востребованных среди москвичей бэушек BMW – подержанные машины этой немецкой марки в начале года купили 3,5 тыс. жителей столицы. В топ-5 лидеров вторичного рынка Москвы также вошли Mercedes-Benz, разошедшийся в количестве 3,2 тыс. авто, и Hyundai, который выбрали около 3 тыс. человек. В целом, на указанные пять брендов приходится 35% всех легковушек с пробегом, проданных за январь и февраль в Москве.

Интересно сравнить этот топ-5 с пятеркой марок-бестселлеров среди новых автомобилей. Источник указывает, что в тот же период самыми популярными новыми легковыми машинами стали Haval, Geely, Lada, Chery, Changan. Как видим, перечень совершенно иной – за одним исключением.

Что касается подержанных авто, тот тут Москва остается крупнейшим региональным рынком России. По данным источника, в январе-феврале 2025 года в столице поменяли своих владельцев 49,2 тыс. легковых автомобилей с пробегом – это на 11% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом указанный объем – это более 6% от общего объема реализованных в стране бэушек.

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Источник: Автостат