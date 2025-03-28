За неправильную перевозку в авто охотничьего ружья грозит штраф — объясняем

Водителям напомнили, за перевозку каких грузов в багажнике автомобиля накажет ГАИ

Наступает дачный сезон, и многие автовладельцы устремятся за город с различной поклажей. При этом не все знают, что неправильная перевозка груза на багажнике грозит серьезным штрафом. Вместе с экспертами издания Pravda.Ru разбираемся, как не нарваться на разбирательства с ГАИ.

Если речь идет о сжатых и сжиженных газах (пропан, бутан), то допускается перевозка не более четырех баллонов по 40 л.

Общий объем легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, ацетон, керосин, не должен превышать 240 л, а одна тара должна быть объемом не более 60 л.

Перевозка ядовитых веществ (пестициды, гербициды, инсектициды) категорически запрещена.

«Что касается оружия и боеприпасов, то можно перевозить только охотничье или спортивное – разрешение на него обязательно. Причем оружие должно быть в чехле и разряженным», – подчеркивают эксперты.

Цемент, песок, щебень можно перевозить только в прочной упаковке, доски, трубы, рейки обязательно нужно надежно закрепить на крыше или разместить внутри автомобиля. Всю крупную мебель и бытовую технику необходимо промаркировать: в дневное время красно-белой лентой, ночью – светоотражателями.

Важно помнить, что груз не должен перекрывать номерной знак или фары; затруднять обзор или управление автомобилем; превышать допустимую нагрузку на авто. Если груз выступает более чем на метр за заднюю часть автомобиля или более чем на 40 см в ширину, он считается крупногабаритным. Перевозить такие грузы можно только при открытом багажнике и соблюдении всех требований безопасности.