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Таксопарки России с осени начнут работать по-новому — готовы поправки к закону

В России с 1 октября могут ужесточить требования к локализации автопарка такси

Требования к локализации автомобилей, использующихся в такси, могут ужесточить. Речь идет о том, что к работе в службе пассажирских перевозок с 1 октября 2025 года допустят только локализованные автомобили, большая часть сборки которых была осуществлена на территории РФ или произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

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Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о локализации такси подготовили в администрации президента РФ. Если автомобиль произведен по СПИК после 1 марта 2025 года, его допуск в реестр легковых такси будет осуществляться только по согласованию с российским правительством.

Локализация сферы такси необходима для того, чтобы власти субсидировали закупки или предлагали в качестве обязательств перевозчика использовать только локализованные автомобили при закупках по государственным или муниципальным контрактам.

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Отмечается, что принятие законопроекта может привести к увеличению количества нелегальных «бомбил», скачку цен на легальное такси, а также ухудшению общественной безопасности из-за ослабления контроля и снижению налоговых поступлений в бюджет.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
28.03.2025 
Фото:Unsplash
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