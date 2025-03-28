На фоне падения авторынка в России растет востребованность в сегменте премиум

Эксперты: впервые за 10 лет на авторынке РФ наблюдается очень сложная ситуация

Ситуация на авторынке России остается сложной, продажи новых машин падают, а дилеры терпят убытки. Обычно в феврале ситуация с продажами автомобилей лучше, чем в январе. Но россияне в прошлом месяце потратили меньше денег на покупку новых легковых автомобилей, чем год назад.

В экспертном сообществе говорят, что подобной ситуации не было на авторынке последние 10 лет. В качестве причин указывается сразу несколько факторов: в 2024 году потребительский спрос на новые автомобили вырос на фоне опасений увеличения цен. Центробанк увеличил ключевую ставку, в результате автокредиты стали менее привлекательны и недоступны большей части россиян, население стало хранить средства на вкладах с высокой доходностью.

Совокупность всех этих факторов в конечном счете негативно сказалась на показателях производителей и дилеров. Цена на новый автомобиль в среднем снизилась, но рост цен продолжился на фоне увеличения утильсбора. Примечательно, что предпочтения потребителей тоже изменились: стали популярны китайские бренды, а европейские, корейские и японские стали менее востребованными.

Доля отечественных производителей остается небольшой, но при этом вырос интерес к автобрендам сегмента премиум, покупателей которых не волнуют такие критерии, как стоимость и доступность автокредита.

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Источник: prufy.ru

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Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

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Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

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Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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