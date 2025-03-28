Хорошо знакомый надежный кроссовер Renault снова в России: цена доступна

В Россию привезли новый кроссовер Renault Koleos за 3,5 млн рублей

За 3,5 млн рублей новый кроссовер Renault Koleos 2022 г. в. из наличия предлагается во Владивостоке. Автомобиль продается в богатой комплектации Premium, включающей кожаную отделку салона, кожаный мультируль, полуцифровую приборку, мультимедиа с большим экраном, полный пакет теплых опций, бесключевой доступ и прочее.

Renault Koleos

Под капотом Renault Koleos 2,5-литровый 171-сильный атмосферник, вариатор Jatco. Автомобиль оснащен системой полного привода All Mode 4×4 i. Двигатель выделяется надежным цепным приводом ГРМ и чугунными гильзами в алюминиевой ГБЦ.

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен топ-10 самых популярных машин в РФ у мужчин и женщин.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автоновости дня»