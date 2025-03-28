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28 марта
Хорошо знакомый надежный кроссовер Renault снова в России: цена доступна
В Россию привезли новый кроссовер Renault...

Хорошо знакомый надежный кроссовер Renault снова в России: цена доступна

В Россию привезли новый кроссовер Renault Koleos за 3,5 млн рублей

За 3,5 млн рублей новый кроссовер Renault Koleos 2022 г. в. из наличия предлагается во Владивостоке. Автомобиль продается в богатой комплектации Premium, включающей кожаную отделку салона, кожаный мультируль, полуцифровую приборку, мультимедиа с большим экраном, полный пакет теплых опций, бесключевой доступ и прочее.

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Renault Koleos
Renault Koleos

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Под капотом Renault Koleos 2,5-литровый 171-сильный атмосферник, вариатор Jatco. Автомобиль оснащен системой полного привода All Mode 4×4 i. Двигатель выделяется надежным цепным приводом ГРМ и чугунными гильзами в алюминиевой ГБЦ.

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен топ-10 самых популярных машин в РФ у мужчин и женщин.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 2
28.03.2025 
Фото:Renault
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