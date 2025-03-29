Россиянам упростят покупку иномарок: нововведения прорабатываются

В России могут разрешить наличный расчет при покупке автомобилей у иностранцев

Российский авторынок переживает непростые времена. Санкционное давление и ограничения трансграничных платежей создают сложности для приобретения автомобилей, особенно у иностранных граждан.

В этой ситуации рассматривается возможность кардинального изменения правил: разрешение наличных расчетов при покупке автомобилей у иностранцев.

Сейчас ситуация выглядит следующим образом: покупка автомобиля у иностранного гражданина на территории России возможна только с использованием безналичных платежей. Оплата наличными квалифицируется как незаконная валютная операция, карающаяся внушительным штрафом – от 20 до 40% от суммы сделки. Это существенно ограничивает возможности россиян, желающих приобрести подержанный автомобиль из-за рубежа, особенно учитывая сложности с международными банковскими переводами.

Министерство финансов, в сотрудничестве с другими федеральными органами и Центральным банком РФ, активно изучает вопрос внесения изменений в валютное законодательство. Причиной тому служат возникшие из-за внешних факторов ограничения трансграничных платежей, которые делают безналичные расчеты в таких сделках затруднительными, а порой и вовсе невозможными.

Эксперты подчеркивают, что в условиях санкций наличные расчеты зачастую являются единственным доступным способом оплаты. Это особенно актуально для покупки автомобилей, где сумма сделки может быть значительной. Поэтому предлагаемые изменения направлены на адаптацию законодательства к текущей экономической реальности и создание более гибких условий для участников рынка.

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Источник: Известия