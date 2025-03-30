Хорошо знакомый седан Kia привезли в Россию, известны цены

В России появился в продаже новый Kia Cerato 2025 г. в. за 3 млн рублей

В Россию привезли новые седаны Kia Cerato 2025 г. в. В продаже есть четыре экземпляра стоимостью 3 000 000 рублей.

Продавец заявил, что при покупке авто за наличные, в трейд-ин или при помощи кредита предусмотрены дополнительные скидки и подарки.

Kia Cerato

Автомобиль оснащен двухлитровым 4-цилиндровым двигателем с индексом G4NA мощностью 150 л. с., 6-ступенчатой АКП. Седаны доступны в комплектации Comfort, включающей подушки безопасности водителя и пассажира, электропривод зеркал и стекол, кондиционер, подогрев сидений и обогрев форсунок стеклоомывателя.

Кузов седана окрашен в черный металлик, интерьер выполнен в темных тонах.

Интерьер Kia Cerato

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Источник: Российская газета