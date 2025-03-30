В продаже появился редчайший российский спорткар без пробега

В Москве выставлен на продажу российский спорткар Marussia B1 за 30 млн рублей

На платформе «Авто.ру» выставлен редчайший спорткар Marussia B1. За него просят почти 30 миллионов рублей.

Компания Marussia Motors была основана в 2007 году и быстро завоевала популярность благодаря своим амбициозным проектам в сфере создания спортивных автомобилей. В 2014 году, к сожалению, компания прекратила свою деятельность, не оставив после себя большого количества серийных моделей.

Marussia B1

По данным экспертов, было создано всего около 40 прототипов и лишь 4 серийных автомобиля, что делает Marussia B1 настоящей редкостью на российском рынке. Выставленный на продажу Marussia B1 датируется 2015 годом, что делает его одним из последних собранных автомобилей марки. Продавец утверждает, что этот спорткар не использовался в эксплуатации и имеет нулевой пробег.

Автомобиль был подвергнут масштабной перестройке. В процессе обновления была выполнена переварка силовой структуры кузова, что, безусловно, положительно сказалось на его прочности и надежности. Кроме того, панели были перекрашены, а прошивка двигателя перенастроена для достижения оптимальных характеристик. Внутреннее оформление салона также было обновлено, добавив современный комфорт и стиль. Интересной особенностью данного спорткара является установка медиасистемы на базе Android.

Интерьер Marussia B1

Marussia B1 оснащен 3,5-литровым бензиновым мотором V6, который развивает мощность в 300 л.с. Это обеспечивает автомобилю отличные динамические характеристики и возможность уверенно справляться с высокими скоростями. Коробка передач – автомат.

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Источник: Auto.ru