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Новый надежный и богато оснащенный кроссовер Toyota сильно подешевел в России

Кроссовер Toyota Frontlander можно привезти в Россию за 2,25 млн рублей

Сейчас Toyota Frontlander можно приобрести значительно дешевле, чем еще месяц назад, и, что особенно важно, по цене, которая оказывается ниже, чем у многих аналогичных китайских моделей.

Минимальная цена на Toyota Frontlander в наличии в российских автосалонах стартует от 3,1 миллиона рублей – это на 100 000 рублей меньше, чем было еще месяц назад. Еще более привлекательным предложением выглядит покупка под заказ: за 2 250 000 рублей вам доставят кроссовер «под ключ» до Владивостока. В эту цену уже включены все необходимые пошлины, включая утильсбор и таможенные платежи.

Toyota Frontlander
Toyota Frontlander
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Но что вы получаете за эти деньги? Базовая комплектация, конечно, не поражает роскошью. Здесь вас ждет тканевая обивка сидений, пластиковый руль с ограниченным функционалом (мультифункция наполовину), простые литые диски и минимальный набор опций. Однако даже в базовой версии присутствует климат-контроль и мультимедийная система с сенсорным дисплеем.

Более дорогие комплектации предлагают заметно больше: кожаный салон, полностью функциональный руль, диски большего диаметра и даже люк в крыше.

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Toyota Frontlander построен на проверенной платформе TNGA-C, той же, что и у популярных Corolla и C-HR. Это говорит о высоком качестве сборки и надежности конструкции. Сердцем автомобиля является надежный 2,0-литровый бензиновый двигатель, атмосферник, мощностью 171 л.с. Он работает в паре с бесступенчатым вариатором (CVT) и обеспечивает переднеприводную трансмиссию. Такое сочетание обеспечивает оптимальный баланс между экономичностью и динамикой, что особенно актуально в условиях российских дорог.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
30.03.2025 
Фото:Toyota
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