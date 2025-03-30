Toyota выведет на российский рынок свои самые навороченные машины

Toyota зарегистрировала в России свой премиальный бренд Century

В базе Роспатента было зарегистрировано графическое изображение торговой марки Century – самого дорогого бренда Toyota, который предлагает автомобили представительского класса.

Toyota Century была создана в 1967 году как флагманская модель компании. Этот автомобиль стал символом японской роскоши и статуса.

Toyota Century

В отличие от других марок, которые стремятся к массовости, Century всегда нацелена на узкий круг клиентов, ценящих эксклюзивность и высокое качество.

На сегодняшний день линейка Century включает в себя два основных типа автомобилей: седан и внедорожник. Седан Century, дебютировавший в 2018 году, оснащен гибридной установкой, основанной на мощном пятилитровом бензиновом моторе V8. В 2023 году Toyota представила свой первый внедорожник под брендом Century. Он также является гибридом, но уже с мотором V6.

Цены на автомобили Century в Японии также подчеркивают их статус. Так, седан стоит около 20 миллионов иен (примерно 11,5 миллиона российских рублей), а внедорожник — 25 миллионов иен (примерно 14 миллионов рублей).

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Источник: Российская газета