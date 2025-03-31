Доля азиатских брендов на рынке России в 2025 году может достичь 90%

Эксперт Царькова рассказала, сколько автобрендов из Азии присутствует в РФ

Количество азиатских автобрендов на рынке России в марте текущего года достигло 71, это в 2,4 раза больше, чем до введения антироссийских санкций в 2022 году. Об этом сообщила директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Ирина Царькова.

Она уточнила, в период с 2022 года по февраль 2025 года на российском рынке появились 43 азиатские марки. Причем Турция лидирует по присутствию, доля этой страны составляет 47%.

По мнению партнера по торговому направлению BlackStone Keeping Company Ольги Яруллиной, в 2025 году на рынке РФ могут появиться еще 25 новых брендов из Азии.

«Более 79% из них будут представлять фэшн-сегмент, 14% – бытовую технику и электронику, оставшиеся 7% – косметику и парфюмерию. Это свидетельствует о продолжении тренда на расширение присутствия азиатских компаний в ключевых сегментах рынка», — сказала эксперт.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков ранее выразил мнение, что доля автобрендов из Китая в нашей стране будет расти и в 2025 году может составить 90%. Наибольшую популярность у покупателей, с его точки зрения, получат такие бренды, как Belgee, Xcite, Tenet, Knewstar и «Москвич».

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Источник: realty.ria.ru