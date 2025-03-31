#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Средний возраст автомобилей в России вырос
31 марта
Средний возраст автомобилей в России вырос
Средний возраст автомобилей в России составляет...
На автомобильную дорогу А-114 приземлился самолет (видео)
31 марта
На автомобильную дорогу А-114 приземлился самолет (видео)
В Вологодской области самолет совершил...
Приход в РФ этих брендов создаст здоровую конкуренцию — эксперт о новинках авто
31 марта
Приход в РФ этих брендов создаст здоровую конкуренцию — эксперт о новинках авто
Эксперт Дорофеев перечислил 9 брендов из Китая,...

Доля азиатских брендов на рынке России в 2025 году может достичь 90%

Эксперт Царькова рассказала, сколько автобрендов из Азии присутствует в РФ

Количество азиатских автобрендов на рынке России в марте текущего года достигло 71, это в 2,4 раза больше, чем до введения антироссийских санкций в 2022 году. Об этом сообщила директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Ирина Царькова.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Какой должна быть ширина полосы для движения автомобилей?

Она уточнила, в период с 2022 года по февраль 2025 года на российском рынке появились 43 азиатские марки. Причем Турция лидирует по присутствию, доля этой страны составляет 47%.

По мнению партнера по торговому направлению BlackStone Keeping Company Ольги Яруллиной, в 2025 году на рынке РФ могут появиться еще 25 новых брендов из Азии.

«Более 79% из них будут представлять фэшн-сегмент, 14% – бытовую технику и электронику, оставшиеся 7% – косметику и парфюмерию. Это свидетельствует о продолжении тренда на расширение присутствия азиатских компаний в ключевых сегментах рынка», — сказала эксперт.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков ранее выразил мнение, что доля автобрендов из Китая в нашей стране будет расти и в 2025 году может составить 90%. Наибольшую популярность у покупателей, с его точки зрения, получат такие бренды, как Belgee, Xcite, Tenet, Knewstar и «Москвич».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: realty.ria.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
31.03.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0