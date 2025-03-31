Что лучше, рассрочка или автокредит? — разбираемся вместе с экспертами

Дилеры рассказали, какое влияние на рынок РФ окажет рассрочка на покупку авто

Стагнация авторынка России вынудила дилеров искать альтернативные маркетинговые варианты повышения продаж, и многие из них стали предлагать рассрочку на покупку нового автомобиля вместо автокредита.

В экспертном сообществе отмечают, что такой вариант интересен тем, что нет необходимости платить проценты банкам. Но в случае рассрочки сроки погашения задолженности составляют от одного года до трех лет.

«Рассрочка была и остается инструментом субсидированного кредита от автопроизводителя, при котором банковские проценты берет на себя дистрибьютор. Это не новое явление. Продажам поможет существенное снижение высокой ключевой ставки, которая является одним из основных факторов отрицательной динамики», – объясняет заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Роман Тюктеев.

С долей скепсиса к эффективности рассрочки относится и директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

«Такие программы дистрибьюторы действительно продвигают, есть даже беспроцентные кредиты, это правда. Однако они не оказывают влияния на рынок и не стимулируют его», – убежден специалист.

В то же время Тюктеев считает, что больший эффект имеют различные бонусы и скидки. Он уточнил, что самый распространенный сегодня дисконт варьируется от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

«Актуальная ситуация по уровню дисконта по всем брендам плюс-минус одинаковая. Есть незначительное снижение цен вследствие высоких темпов импорта в прошлом году и снижением спроса в этом», – отмечает эксперт.

Средневзвешенная цена на легковой новый автомобиль в первом квартале 2025 года стала ниже на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подчеркивает Тюктеев. В зоне дисконта почти все автобренды, а средний уровень скидок составляет 3-4%.

Причем по некоторым маркам 2024 года скидки выше, например, по Voyah Free максимальный дисконт приурочили к началу выпуска авто в России в 2025 году. Оживление спроса на авторынке РФ ожидается ближе к лету, и дилеры с оптимизмом рассчитывают на рост продаж, резюмирует Тюктеев.

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Источник: tarantas.news





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