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На автомобильную дорогу А-114 приземлился самолет (видео)

В Вологодской области самолет совершил аварийную посадку на автотрассу А-114

29 марта на трассе А-114 «Вологда -— Новая Ладога» в Вологодской области автомобильное движение в одну из сторон оказалось перекрыто. Причиной тому послужил легкомоторный самолет-амфибия Л-4, который приземлился прямо на дорожное полотно.

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Известно, что инцидент произошел во время тренировочного полета, на борту двухмоторного воздушного судна находился лишь пилот. Он должен был посадить машину на частную взлетно-посадочную полосу, однако, во время полета возникла полета, поэтому летчик принял решение об экстренной посадке.

Он сумел посадить Л-4 на автомобильную дорогу А-114 в окрестностях поселка Сосновка, избежав каких-либо повреждений. Медицинская помощь ему не понадобилась, никто из участников движения также не пострадал.

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Ближе к 20:00 появились сообщения, что сотрудники полиции помогли переместить самолет на обочину, и вскоре движение автотранспорта по трассе было полностью восстановлено. По данным одного из источников, транспортная прокуратура и следственный комитет начали расследование происшествия. У пилота было с собой летное разрешение.

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Источник: Новости Первого канала, Новые известия, Максим Кадаков

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
31.03.2025 
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