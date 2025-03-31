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Будущее завода по выпуску мощных батарей для электрокаров под вопросом

Toyota переносит старт строительство завода по выпуску батарей для электрокаров

Японский автоконцерн Toyota перенес процедуру оформления с властями соглашения, в рамках которого закрепляется местоположение нового завода по производству аккумуляторов для электромобилей. Зарубежная пресса пишет, что решение о переносе срока на полгода продиктовано снижением продаж этого сегмента.

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Отмечается, что полностью от строительства завода концерн не откажется, но его номенклатуру пересмотрят с учетом актуальной ситуации на рынке. Планируется, что мощности предприятия разместят в префектуре Фукуока. Соглашение о точном месте планировалось подписать в апреле, но теперь процедуру перенесли на осень.

Согласно изначальным планам, старт запуска производства планировали в 2028 году, но теперь эту дату пересмотрят. На предприятии планируется выпускать батареи для электрокаров нового поколения, обеспечивающих запас хода до 1000 км.

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Стоит отметить, что руководство Toyota в принципе корректирует планы в части своего развития в сегменте электромобилей. Еще в 2022 году ожидалось, что продажи во второй половине нынешнего десятилетия достигнут до 1,6 млн. экз., но позже их уменьшили до одного миллиона, а сейчас – до 800 тысяч.

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Источник: carbuzz.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 10
31.03.2025 
Фото:Unsplash
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