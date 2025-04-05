У знаменитой киносаги о гонках появится еще одна часть

Вин Дизель станет режиссером короткометражки-приквела последней части «Форсажа»

Заключительную, 11-ю часть знаменитой кинофраншизы «Форсаж» дополнят еще одним эпизодом. Информацию о съемках короткометражного приквела подтвердил в соцсетях актер Вин Дизель – он играет роль Доминика Торетто. Предположительно, местом действия короткометражки станет Ближний Восток.

В истории Fast & Furious уже есть две короткометражки: в 2003 году вышла лента продолжительностью шесть минут «Включай турбонаддув», она заняла свое место между первой и второй частями.

Герои кинофраншизы «Форсаж»

Сюжет строился вокруг того, как персонаж Брайан О’Коннер обзавелся автомобилем Nissan Skyline GT-R R34. В 2009 году фильм «Бандиты» длился 20 минут, он стал приквелом к части «Форсаж-4».

По словам Вина Дизеля, киностудия доверила ему кресло режиссера еще одного небольшого фильма – это будет предыстория 11-й части. И для его съемок актер ищет экзотическую локацию.

Вин Дизель считает одной из самых успешных седьмую часть франшизы. Некоторые сцены снимали, в том числе, в Абу-Даби. При этом актер выразил сожаление, что съемочной группе не удалось углубиться дальше в пустыню.

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Источник: carthrottle.com