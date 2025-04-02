Мотор 1.4, 100 л.с. и вариатор — надежный корейский кроссовер за 2,5 миллиона

Эксперт Зиновьев оценил Kia KX1, который привозят к нам по параллельному импорту

Конечно, у параллельного импорта есть свои минусы, но в разнообразии моделей и новых интересных предложениях ему не откажешь.

Один из таких экземпляров – компактный кроссовер Kia KX1, который, хотя и ориентирован на китайский рынок, уже нашел свою нишу в России. Это надежный и доступный автомобиль с хорошей проходимостью и современным оснащением, который сегодня можно приобрести за 2,5 млн рублей.

Его клиренс составляет 185 мм, и этого вполне достаточно для комфортного передвижения по городским и загородным дорогам, при этом он не претендует на статус внедорожника, как многие более крупные кроссоверы.

Kia KX1, которые у нас продаются, оснащены атмосферным двигателем 1,4 литра, мощностью 100 л.с., в паре с вариатором. Версии с механикой и гидроавтоматом в салонах не замечены.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– К двигателю вопросов нет, вариаторы же в гамме трансмиссий Hyundai/Kia тема для нас новая – официально их в РФ не предлагали.

Kia KX1 оснащен вариатором CVT Kappa, изначально созданным по лекалам Jatco JF015E. Затем он прошел несколько модернизаций, чтобы выдерживал хотя бы 100 тысяч км до капремонта. В общем, вещь хорошая, но по нашим меркам недолговечная – рассчитана, по сути, на стандартный гарантийный срок.

Иных претензий к автомобилю нет: симпатичный снаружи, интересный внутри. Объем багажника заявлен на уровне 352 л – вряд ли это соответствует реальности, когда речь идет о настолько компактном кроссовере.

О трех других сравнительно недорогих моделях из параимпорта читайте в этом материале.



