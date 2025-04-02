УАЗ обновил движок Патриота — а в чем там суть?

Заволжский моторный завод показал улучшения двигателя для УАЗа

В Сети появилась фотография головки блока цилиндров (ГБЦ) модернизированного мотора ЗМЗ-409, применяющегося на всех моделях внедорожников УАЗ. Изображение обновленной ГБЦ распространил производитель двигателей – Заволжский моторный завод (ЗМЗ).

Модернизированная ГБЦ двигателя ЗМЗ-409

«ГБЦ теперь имеет увеличенное количество точек крепления как по периметру клапанной крышки, так и в промежутках между отверстиями свечных колодцев, что повысит надежность соединения и исключит утечки масла в местах сопряжения деталей», – сообщила пресс-служба предприятия.

ГБЦ двигателя ЗМЗ-409 в прежнем исполнении

На предприятии также отмечают, что запрессованные на новом высокоточном оборудовании направляющие втулок клапанов обеспечат максимальную герметичность камеры сгорания и эффективность работы газораспределительного механизма.

В минувшем марте на ЗМЗ рассказывали, что двигатели с усовершенствованными ГБЦ должны начать производиться уже во втором квартале 2025 года, после завершения тестовых испытаний – и сейчас на предприятии эти сроки подтверждают. Известно, что такие двигатели получат модели Патриот, Пикап, Профи и СГР («буханка»). Пока не совсем понятно, почему обойден вниманием Хантер, как раз получивший недавно 150-сильную версию ЗМЗ-409.

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Источник: Заволжский моторный завод, Автопоток