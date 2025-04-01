Бывший завод Toyota в Петербурге получил большой убыток в 2024 году

Бывший завод Toyota в Петербурге закончил 2024 год с убытком 434,1 млн рублей

Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге получил значительный убыток по итогам прошлого года.

«ООО «Шушары-Авто», собственник бывшего завода Toyota в Петербурге, закончило 2024 год с убытком в размере 434,1 млн рублей. Убыток от продаж составил 598,9 млн рублей. В 2023 году завод понес чистый убыток в размере 283,4 млн рублей.

Завод продолжает простаивать. Как следует из отчетной документации, основная выручка (637,5 млн из 702,7 млн) пришлась на продажу товарно-материальных ценностей. Также завод сдавал часть площадей в аренду. В пояснительной записке сказано, что предприятие не планирует закрываться.

Бренд Toyota сообщил о закрытии завода в Петербурге осенью 2022 года. Предприятие выкупила компания «Шушары-Авто», дочерняя фирма ФГУП «НАМИ».

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Источник: Fontanka.ru