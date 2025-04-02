Штрафы за парковку на тротуаре увеличат, но обещают больше стоянок у дома

ЛДПР: штрафы за парковку на тротуарах нужно увеличить втрое

В России штраф за парковку на тротуаре могут увеличить в три раза – такой законопроект уже направлен на рассмотрение в Правительство РФ. Инициаторами выступили депутаты ЛДПР, во главе с Леонидом Слуцким. Вместе с экспертами издания Pravda.Ru изучаем историю вопроса.

Действующие штрафы, установленные еще в 2011 году, парламентарии считают устаревшими. За прошедшие годы увеличилось как количество автомобилей, так и количество нарушений, связанных с парковкой. По мнению депутатов, существующие штрафы больше не соответствуют реальной ситуации на дорогах.

Законопроект предлагает повысить штрафы за парковку на тротуарах в регионах с 1 до 3 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге – с 3 до 5 тыс. рублей. За повторные нарушения суммы еще увеличатся: в регионах – до 5 тыс. рублей, в столицах – до 7,5 тыс. рублей.

Авторы инициативы отмечают, что жалобы на неправомерную парковку поступают от жителей ежедневно. Машины часто блокируют подходы к домам, детские площадки и подъезды, заставляя пешеходов выходить на проезжую часть, что представляет опасность, особенно для детей и пожилых людей.

Одна из причин частых нарушений – острая нехватка официальных парковочных мест. В своем законопроекте депутаты затронули и эту проблему и предложили разработать меры по созданию дополнительных стоянок вблизи жилых домов и социальных объектов.