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В России возродят систему национальных краш-тестов

Росстандарт: Россия перезапустит национальную систему краш-тестов RuNCAP

Росстандарт планирует возродить национальную систему краш-тестов и рейтинг безопасности автомобилей RuNCAP, сообщил «Газете.Ru» руководитель агентства Антон Шалаев.

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Он отметил, что эта идея не забыта, и в агентстве считают необходимым с учетом появления огромного количества новых игроков на рынке возродить национальную систему рейтинговой оценки безопасности легковых машин. Шалаев пояснил, что все методические документы для этого есть.

Вся правовая основа для RuNCAP уже есть, остается только, чтобы участвовать в этой системе были готовы не только российские, но и зарубежные автопроизводители, продукция которых сейчас активно продается в России, отметил Шалаев.

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Он напомнил, что в 2019 году в России уже начали подготавливать первые процедуры и методики для проведения RuNCAP. Дальше для авторынка страны настали сложные времена: в 2020-2021 годах в связи с пандемией нарушились поставки машин, а с 2022 года авторынок кардинально изменился.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:ТАСС
Количество просмотров 20
02.04.2025 
Фото:ТАСС
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