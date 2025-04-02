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Японская автокомпания зарегистрировала в РФ товарные знаки для десятков моделей

Компания Toyota подала 33 заявки на регистрацию товарных знаков в России

Компания Toyota подала 31 марта 2025 года 33 заявки на регистрацию товарных знаков, следует из данных Роспатента. Среди них такие знаки, как Toyota Prius, Toyota C-HR, Toyota Venza, Toyota Auris, Toyota GT86 и Toyota Supra.

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Уточняется, что все товарные знаки регистрируются по 12-му классу международной классификации товаров и услуг, в который входят автомобили, а также запчасти и аксессуары для них.

Автоэксперт Игорь Моржаретто пояснил, что подача заявок не говорит о подготовке Toyota к возвращению в Россию. По его словам, это попытка «застолбить за собой свои товарные знаки на некую перспективу».

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Эксперт отметил, что зарубежные автокомпании не строят конкретных планов, но при этом не исключают возможности для того, чтобы в какое-то время все же вернуться в Россию, поскольку этот рынок для всех интересен.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 18
02.04.2025 
Фото:Unsplash
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