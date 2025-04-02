Японская автокомпания зарегистрировала в РФ товарные знаки для десятков моделей

Компания Toyota подала 33 заявки на регистрацию товарных знаков в России

Компания Toyota подала 31 марта 2025 года 33 заявки на регистрацию товарных знаков, следует из данных Роспатента. Среди них такие знаки, как Toyota Prius, Toyota C-HR, Toyota Venza, Toyota Auris, Toyota GT86 и Toyota Supra.

Уточняется, что все товарные знаки регистрируются по 12-му классу международной классификации товаров и услуг, в который входят автомобили, а также запчасти и аксессуары для них.

Автоэксперт Игорь Моржаретто пояснил, что подача заявок не говорит о подготовке Toyota к возвращению в Россию. По его словам, это попытка «застолбить за собой свои товарные знаки на некую перспективу».

Эксперт отметил, что зарубежные автокомпании не строят конкретных планов, но при этом не исключают возможности для того, чтобы в какое-то время все же вернуться в Россию, поскольку этот рынок для всех интересен.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

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Источник: ТАСС