Россия + Белоруссия: названы сроки запуска «Белой карты»

РСА: общие полисы ОСАГО для РФ и Белоруссии будут продавать с 23 апреля

С 23 апреля 2025 года в России и Белоруссии начнет работать система «Белая карта», которая позволит автомобилистам использовать полисы ОСАГО на территории обоих государств.

Российский союз автостраховщиков (РСА) и Белорусское бюро по транспортному страхованию утвердили правила системы страхования Союзного государства. Это упрощает процесс страхования и расширяет покрытие ОСАГО на обе страны.

По новым правилам, для функционирования «Белой карты» достаточно оформить договор ОСАГО с дополнительным соглашением, покрывающим и территорию Белоруссии. Это допсоглашение можно заключить по желанию страхователя. Важно, что по умолчанию расширение на Беларусь не включается в стандартный полис ОСАГО, его можно добавить в процессе оформления.

Договоры будут заключаться исключительно в электронном виде через сайты страховщиков, участвующих в международной системе. В данный момент к числу таких компаний относятся: «АльфаСтрахование», «Югория», «Зетта Страхование», «Спасские ворота», «Двадцать первый век», «СК «Согласие», «Росгосстрах», ВСК и «РЕСО-Гарантия». Важным условием является наличие информации о договоре расширения в автоматизированной системе страхования (АИС).

Полис ОСАГО и дополнительное соглашение на Беларусь будут иметь одинаковые даты начала и окончания действия. Изменение или досрочное прекращение одного из договоров автоматически затрагивает и другой. Также для урегулирования страхового случая в Беларуси необходимо будет обратиться в Белорусское бюро по транспортному страхованию, если виновником ДТП окажется российский водитель с полисом ОСАГО с расширением.

Условия страхового возмещения в случае ДТП на территории Беларуси будут определяться в соответствии с законодательством этой страны. Страховая сумма и другие параметры компенсации будут рассчитаны по правилам обязательного страхования Республики Беларусь, а расходы по выплатам будут возмещены российским страховщиком.

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Источник: РСА