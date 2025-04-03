Заряжен на успех: как выбрать аккумулятор, который не подведет

Эксперт Николаевич: При выборе батареи для авто важны емкость и пусковой ток

Замена аккумулятора в автомобиле нередко становится испытанием для водителей, ведь подобрать подходящую АКБ непросто, особенно без глубоких технических знаний. Как выбрать батарею, идеально подходящую вашему авто, и влияет ли на ее долговечность цена, подскажет наш эксперт. Сегодня поговорим об обычных автомобилях с ДВС, не об электрокарах.

Мнение эксперта

Дмитрий Николаевич, продакт-менеджер компании Energon (бренд Delta):

– Если подойти к выбору осознанно и учесть несколько важных факторов, процесс можно сделать максимально простым и без лишних заморочек.

На что обратить внимание

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе нового аккумулятора, – это емкость и пусковой ток. Эти параметры играют ключевую роль. Емкость измеряется в ампер-часах (А·ч) и показывает, сколько энергии аккумулятор может хранить. Пусковой ток (или холодный пусковой ток – CCA) определяет, насколько эффективно аккумулятор будет запускать двигатель в холодную погоду.

При выборе батареи обязательно сверяйтесь с рекомендациями производителя автомобиля, указания по емкости и пусковому току должны быть в инструкции или на наклейке на старом аккумуляторе.

Далее – полярность. На современных автомобилях полярность аккумулятора может отличаться. Убедитесь, что она совпадает с вашей машиной, чтобы избежать проблем с подключением. Также стоит обратить внимание на тип аккумулятора – существуют стандартные свинцово-кислотные (SLI), а также более современные кальциевые (Ca/Ca) и AGM аккумуляторы, которые могут быть предпочтительнее, если у автомобиля есть система «старт-стоп», дополнительное оборудование или он используется в условиях низких температур.

Не менее важен и тип обслуживания аккумулятора. Некоторые батареи требуют регулярного обслуживания, а другие являются необслуживаемыми, то есть не требуют доливки воды в процессе эксплуатации. Современные необслуживаемые аккумуляторы намного проще в использовании и могут обеспечить долгосрочную надежность.

Срок службы и цена

Что касается срока службы аккумулятора, то современные автомобильные батареи, в среднем служат, от 3 до 5 лет. Этот срок зависит от множества факторов, таких как тип аккумулятора, условия эксплуатации автомобиля (городские поездки, длительные путешествия), температурные условия и режимы зарядки. Аккумуляторы на машинах с частыми короткими поездками и системами «старт-стоп», как правило, изнашиваются быстрее, так как они не получают достаточного заряда от генератора.

Цена – еще один важный момент. Как правило, аккумуляторы премиум-класса (от известных производителей, с высокими характеристиками, более современными технологиями) будут стоить дороже, но это не всегда означает, что они прослужат дольше. Часто аккумуляторы средней ценовой категории вполне справляются со своими задачами, особенно если они соответствуют требованиям для вашего автомобиля. Главное – выбирать продукцию с хорошей репутацией и из проверенных источников, чтобы не нарваться на подделку или некачественный товар. Стоимость аккумулятора может также зависеть от страны производителя и технологий, используемых в его производстве.