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Пожар в гараже потушили, но владелец тут же поджег его снова

В Братске владелец загоревшегося гаража устроил новый пожар после отъезда пожарных

Гаражные боксы в различных регионах России продолжают гореть с досадным постоянством. Очаги возгораний – самые различные, но причина, как правило, в беспечности хозяев. Например, в Ярославской области гараж сгорел из-за оставленного на зарядке самоката. А новый инцидент в Иркутской области – двойной! В том смысле, что бокс загорелся вновь уже после визита спасателей...

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Один из боксов в гаражно-строительном кооперативе в Братске начал гореть по вполне банальной причине – из-за короткого замыкания в электрощитке. Чтобы попасть внутрь, огнеборцам пришлось спилить дверь. После ликвидации пожара владелец решил приварить ее обратно, после чего ушел домой – почти как его «коллега» из Усть-Кутского района, оставивший внутри затопленную печь.

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Только тут в роли растопки для «печи» выступили искры, попавшие внутрь гаража во время сварочных работ! Вскоре началось тление, и ночью гараж загорелся вновь: обшивка вспыхнула, пламя разошлось по всей площади. К счастью, новые клубы дыма увидел охранник и вызвал пожарных. Понадобилось восемь спасателей и две пожарные машины, чтобы унять пламя, к моменту их приезда бушевавшее на 24 квадратных метрах... К счастью, обошлось без жертв.

Источник: МЧС России

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash, МЧС России
Количество просмотров 3
05.04.2025 
Фото:Unsplash, МЧС России
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