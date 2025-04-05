Кроссовер Hyundai NEXO: запас хода до 700 км и цифровой ключ на 15 устройств

Hyundai представила 2-е поколение водородного кроссовера NEXO на выставке в Сеуле

На выставке мобильности в Сеуле Hyundai представила второе поколение кроссовера NEXO на водородных топливных элементах.

Эта модель пока не поступила в продажу, но активно проходит тестирование для омологации и определения расхода топлива для европейских рынков.

В новом NEXO особое внимание уделено экологичности и безопасности. Автомобиль можно заправить всего за пять минут, обеспечив запас хода до 700 км.

Кроссовер выполнен в новом дизайне «Искусство стали», демонстрирующем уверенность, прочность и универсальность.

Его габариты составляют 4750 мм в длину, 1865 мм в ширину и 1640 мм в высоту (с багажником на крыше – 1673 мм). Также NEXO способен буксировать прицеп до 1000 кг.

Комфорт автомобилю обеспечивают премиальные сиденья, улучшенные системы вентиляции и широкое использование технологий, таких как, например, цифровые зеркала и интеллектуальная система торможения.

Новый NEXO оснащен более современной системой топливных элементов, увеличившей его мощность до 190 кВт или 260 л.с. (ранее 135 кВт), и более объемным водородным баком, который теперь вмещает 6,69 кг водорода.

Автомобиль может развивать скорость до 179 км/ч и разгоняется до 100 км/ч за 7,8 секунды.

В кроссовере доступна функция цифрового ключа, позволяющая управлять автомобилем с помощью смартфона. Пользователи могут поделиться ключом с 15 устройствами (включая Apple Watch).

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник, фото: KCB, Hyundai