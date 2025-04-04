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Новый спортивный седан появился у российских дилеров: известна цена

Новый спортседан GAC Empow за 3 млн рублей начал поступать дилерам в России

Новый спортседан GAC Empow начал поступать к российским дилерам. Габариты автомобиля 4700*1850*1432 мм при колесной базе 2736 мм.

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GAC Empow
GAC Empow

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У модели есть два 10,3-дюймовых экрана, протоколы подключения CarPlay и HiCar. Под капотом седана 1,5-литровый турбомотор мощностью 170 л.с. и робот.

GAC Empow доступен в черном, сером, белом и серебристом цветах, в двух комплектациях (GS и GL (S-style).

Стоимость автомобиля – от 3 млн рублей.

GAC Empow
GAC Empow

Ранее «За рулем» сообщал, что в апреле подешевели на 50–600 тыс. рублей два кроссовера и пикап популярного бренда.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:GAC
Количество просмотров 2
04.04.2025 
Фото:GAC
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