Новый спортивный седан появился у российских дилеров: известна цена

Новый спортседан GAC Empow за 3 млн рублей начал поступать дилерам в России

Новый спортседан GAC Empow начал поступать к российским дилерам. Габариты автомобиля 4700*1850*1432 мм при колесной базе 2736 мм.

GAC Empow

У модели есть два 10,3-дюймовых экрана, протоколы подключения CarPlay и HiCar. Под капотом седана 1,5-литровый турбомотор мощностью 170 л.с. и робот.

GAC Empow доступен в черном, сером, белом и серебристом цветах, в двух комплектациях (GS и GL (S-style).

Стоимость автомобиля – от 3 млн рублей.

GAC Empow

Ранее «За рулем» сообщал, что в апреле подешевели на 50–600 тыс. рублей два кроссовера и пикап популярного бренда.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автостат»