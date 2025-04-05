Новый российский пикап с полным приводом — первая информация!

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Завод «Ремдизель» разрабатывает полноразмерный внедорожный пикап

Входящее в группу КАМАЗ оборонное предприятие «Ремдизель» ведет разработку полноразмерного внедорожного пикапа. Завод уже оформил права на дизайн внедорожника – охранные документы появились в открытой части базы данных Роспатента.

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Заметим, что «Ремдизель» разрабатывает и производит главным образом армейскую технику – в частности, бронеавтомобили Ахмат и Феникс. Новая же разработка, судя по изображениям – гражданского или же двойного назначения.

Источник, обративший внимание на публикацию патента на промышленный образец, отмечает, что внешностью представленная машина напоминает китайский DongFeng Warrior MS600. У машин действительно схожие обводы кузова, пропорции и некоторые детали – коренным образом разнятся лишь «маски» передка.

Если предположить, что новая машина «Ремдизеля» действительно будет двойником (или же просто окажется аналогом/одноклассником) китайского пикапа, можно примерно судить о характеристиках.

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DongFeng Warrior MS600 – своего рода продолжение Mengshi M50 (суббренд DongFeng), который базируется на лицензионной платформе американского Hummer H1. Длина Warrior MS600 – 5970 мм, колесная база – 3700 мм, снаряженная масса – 3 750 кг, грузоподъемность – 2 000 кг. Под капотом – 6,7 литровый турбодизель Dongfeng-Cummins с отдачей 314 л.с. и 1050 Нм в паре с 6-ступенчатой АКП, привод полный. При этом машина не страдает излишней утилитарностью: в салоне размещен мультимедийный дисплей 12,8".

Источник: Роспатент, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
05.04.2025 
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