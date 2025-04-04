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Движение по Большому Смоленскому проспекту ограничат почти на полгода

В ГАТИ сообщили об ограничениях и перекрытиях дорожного движения в Петербурге

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга известила об ограничениях и перекрытиях дорожного движения.

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Так, в Невском районе с 4 апреля по 21 сентября в связи с возведением временного ограждения ограничивается движение транспорта по Большому Смоленскому проспекту: от улицы Бабушкина до проспекта Обуховской Обороны.

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В Петроградском районе по схожей причине до 16 апреля движение будет ограничено по Пионерской улице: от Эскадронного переулка до Корпусной улицы. В той же локации с 4 по 16 апреля движение ограничат по Пионерской улице: от Чкаловского проспекта до Корпусной улицы, с закрытием движения по Пионерской в направлении от Чкаловского проспекта к Корпусной.

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В Центральном районе с 4 по 7 апреля из-за ремонта дороги ограничивается движение по тоннелю на набережной Обводного канала у Ново-Каменного моста от Воронежской до улицы Черняховского.

Ранее «За рулем» сообщал, что в апреле подешевели два кроссовера и пикап популярного бренда на 50–600 тыс. рублей.

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Источник: «Ъ-СПб»

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 12
04.04.2025 
Фото:Wikimedia
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