Движение по Большому Смоленскому проспекту ограничат почти на полгода

В ГАТИ сообщили об ограничениях и перекрытиях дорожного движения в Петербурге

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга известила об ограничениях и перекрытиях дорожного движения.

Так, в Невском районе с 4 апреля по 21 сентября в связи с возведением временного ограждения ограничивается движение транспорта по Большому Смоленскому проспекту: от улицы Бабушкина до проспекта Обуховской Обороны.

В Петроградском районе по схожей причине до 16 апреля движение будет ограничено по Пионерской улице: от Эскадронного переулка до Корпусной улицы. В той же локации с 4 по 16 апреля движение ограничат по Пионерской улице: от Чкаловского проспекта до Корпусной улицы, с закрытием движения по Пионерской в направлении от Чкаловского проспекта к Корпусной.

В Центральном районе с 4 по 7 апреля из-за ремонта дороги ограничивается движение по тоннелю на набережной Обводного канала у Ново-Каменного моста от Воронежской до улицы Черняховского.

Ранее «За рулем» сообщал, что в апреле подешевели два кроссовера и пикап популярного бренда на 50–600 тыс. рублей.

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Источник: «Ъ-СПб»