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Таких в мире всего 15 штук: в России начали продавать уникальный 900-сильный багги

Дилер привез в РФ редчайший багги на базе Mercedes G-Class за 125 млн рублей

Дилер предлагает привезти в Россию под заказ уникальный внедорожник Mercedes-Benz G63 AMG Brabus Crawler 1 of 15 Special Colour. В мире всего 15 таких автомобилей. Фирма из Благовещенска продает внедорожник за 125 млн руб.

Mercedes-Benz G63 AMG Brabus Crawler 1 of 15 Special Colour
Mercedes-Benz G63 AMG Brabus Crawler 1 of 15 Special Colour

Под капотом необычного авто особенный мотор мощностью 900 л.с., доработанный тюнинг-ателье Brabus.

Mercedes-Benz G63 AMG Brabus Crawler 1 of 15 Special Colour
Mercedes-Benz G63 AMG Brabus Crawler 1 of 15 Special Colour

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Внешне автомобиль больше похож на багги. У него отсутствуют двери и окна, а в качестве стоек используется металлический каркас, специально разработанный Brabus. Кузов изготовлен из карбона.

В салоне внедорожника также мало что осталось от оригинального G 63: там фирменные сиденья с оранжевой строчкой с 4-точечными ремнями безопасности. У автомобиля есть система внедорожной GPS-навигации.

Mercedes-Benz G63 AMG Brabus Crawler 1 of 15 Special Colour
Mercedes-Benz G63 AMG Brabus Crawler 1 of 15 Special Colour

Ранее «За рулем» сообщал, что Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Autoseredin
Количество просмотров 13
05.04.2025 
Фото:Autoseredin
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+4