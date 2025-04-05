Таких в мире всего 15 штук: в России начали продавать уникальный 900-сильный багги
Дилер предлагает привезти в Россию под заказ уникальный внедорожник Mercedes-Benz G63 AMG Brabus Crawler 1 of 15 Special Colour. В мире всего 15 таких автомобилей. Фирма из Благовещенска продает внедорожник за 125 млн руб.
Под капотом необычного авто особенный мотор мощностью 900 л.с., доработанный тюнинг-ателье Brabus.
Внешне автомобиль больше похож на багги. У него отсутствуют двери и окна, а в качестве стоек используется металлический каркас, специально разработанный Brabus. Кузов изготовлен из карбона.
В салоне внедорожника также мало что осталось от оригинального G 63: там фирменные сиденья с оранжевой строчкой с 4-точечными ремнями безопасности. У автомобиля есть система внедорожной GPS-навигации.
Ранее «За рулем» сообщал, что Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.
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Источник: Autonews