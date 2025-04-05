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Известный седан обзавелся доступной версией и теперь стоит дешевле Гранты

Продажи Changan Eado Plus с МКП стартовали в Китае по цене 855 тыс. рублей

Changan Eado Plus получил необычное обновление, основой которого стало оснащение седана механической коробкой передач. Теперь в стандартной комплектации предлагается пятиступенчатая МКП, которая работает в паре с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 110 л.с.

Это решение позволяет не только улучшить управляемость автомобиля, но и снизить расход топлива до 6,5 литров на 100 километров пути. Важно отметить, что покупка версии с механикой позволяет сэкономить 21 000 юаней (примерно 244 тысячи рублей) по сравнению с более дорогой версией, оснащенной преселективным «роботом».

Changan Eado Plus
Changan Eado Plus
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Цены на Changan Eado Plus с МКП начинаются от 72 900 юаней, что примерно соответствует 855 тысячам рублей. Для сравнения, самая дешевая версия седана LADA Granta с кондиционером стоит от 1 047 000 рублей.

На российском рынке Changan Eado Plus представлен в двух комплектациях 2023 года и двух версиях 2024 года, которые уже оснащены более мощным 1,4-литровым турбомотором на 150 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Интерьер Changan Eado Plus
Интерьер Changan Eado Plus

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Стандартное оснащение автомобиля включает в себя множество современных функций, таких как полностью светодиодная оптика, двухцветные 16-дюймовые литые диски, мультифункциональный руль с адаптивным электроусилителем, круиз-контроль, селектор режимов движения (экономичный, стандартный, спортивный), датчик света, электромеханический люк в крыше, климатическая установка, парковочный ассистент и камера заднего вида с динамической разметкой.

Кроме того, в базовой комплектации предусмотрен бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и интеллектуальный смарт-ключ.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Changan
Количество просмотров 7
05.04.2025 
Фото:Changan
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