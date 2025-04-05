Toyota готовит новый дешевый Land Cruiser с рамой и тяговитым мотором

Toyota перенесла запуск нового Land Cruiser FJ на первую половину 2026 года

Toyota, известная своими легендарными Land Cruiser, готовится к выходу совершенно новой модели – компактного внедорожника Land Cruiser FJ.

Изначально запланированный на осень 2024 года, дебют перенесен на первую половину 2026 года. Причиной задержки стали замедление производства, проблемы с сертификацией, приостановка заказов на Land Cruiser 250, а также влияние новых тарифов, введенных администрацией Трампа.

Toyota Land Cruiser FJ

Land Cruiser FJ обещает стать настоящей сенсацией, предлагая сочетание легендарной надежности Toyota, брутального дизайна и доступной цены. Заявленная стоимость в Северной Америке начинается от $35 000, достигая $45 000 для топовых комплектаций. Это значительно ниже, чем стартовая цена Land Cruiser 2025 года ($56 450).

Квадратные формы кузова, внушительный дорожный просвет и современные светодиодные фары, вдохновленные концептом Compact Cruiser EV 2021 года, создадут образ настоящего покорителя бездорожья. Размеры внедорожника – приблизительно 4500 мм в длину, 1830 мм в ширину и 1850 мм в высоту, с колесной базой 2750 мм – позволяют ему занять удобную нишу между Ford Bronco Sport и Land Cruiser 250.

Основой для FJ станет проверенная временем лестничная рама IMV 0, используемая в пикапе Hilux Champ.

Под капотом, скорее всего, расположится 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 161 л.с. и 246 Нм крутящего момента. Однако, Toyota не исключает появления гибридных версий на некоторых рынках.

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Источник: Carscoops