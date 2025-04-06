Электрический или бензиновый Гелендваген — какой круче?

Журналисты сравнили электрический и бензиновый Mercedes-Benz Gelandewagen

Американское издание Car and Driver опубликовала результаты сравнительного тест-драйва электрического Mercedes-Benz G580 EV и Mercedes-Benz G550 с бензиновым мотором. Обе машины 2025 модельного года имели одинаковые шины Falken Azenis FK520 275/50 R20, а тест проводился по оригинальной методике и был главным образом нацелен на выявление нюансов динамики и управляемости.

Внешне машины выглядят почти одинаково. Разве что у G580 EV вместо стандартного «гриля» с кенгурятником – закрытая решетка радиатора с подсветкой, а в небольшом кофре на задней двери не запаска (она туда не влезет), а зарядный шнур. Электродвигатели на каждом колесе в сумме выдают 579 л.с. и питаются от расположенной между ними батареи на 116,0 кВт·ч – все это весит немаленькие 3170 кг. Бензиновый G550 легче (2585 кг с полным баком), но его 3-литровая рядная турбо-«шестерка» развивает 443 л.с.

Mercedes-Benz G580 EV

Таким образом, удельная мощность выше именно у «электрички», поэтому, несмотря на перевес в несколько сотен кг, в разгоне до 100 км/ч она оказалась быстрее: 4,1 против 5,0 секунд. А дистанцию в четверть мили (так называемый «квотер», 402 м) G580 EV преодолел за 12,6 с против 13,6 у G550. Заметим, что у последнего 9-ступенчатая АКП, тогда как у электромобиля коробки нет как таковой.

Mercedes-Benz G550

Также специалисты замерили время прохождения автомобилем круга диаметром 90 м (300 футов), что позволило посчитать среднее боковое ускорение автомобиля на треке. И тут электрическая машина оказалась сильнее, показав 0,80 g против 0,63 у оппонента. Объясняется это более низким центром тяжести, позволяющим оставаться на траектории при более высоких скоростях.

С торможением со 112 км/ч (70 миль/ч) до полной остановки электрокар также справился лучше, встав через 49,38 м (162 фута), тогда как топ-версии бензинового Гелендвагена понадобилось на это 168 футов — то есть 50,29 м. Меньше метра, но в реальной жизни это может стоить кому-то жизни. Дело тут тоже в центре тяжести: у электромобиля он слегка смещен назад.

Последним испытанием стал заезд на пандус с уклоном 20° – суть в том, чтобы смоделировать диагональное вывешивание. Кто смог выше забраться на пандус одним из передних колес без отрыва противоположного заднего от поверхности (с поправкой на колесную базу – она учитывается в расчетах), тот и победил. И тут победа тоже досталась электромобилю! Как думаете, достаточно ли этих тестов, чтобы признать безоговорочное лидерство электрического внедорожника? Или нужна очная ставка на нашем бездорожье?

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Источник: Car and Driver