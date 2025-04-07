АВТОВАЗ раскрыл свои планы на один из самых знаменитых концептов

Концепт Lada 4х4 Vision 2018 года не планируется запускать в производство

В августе 2018 года на Московском автосалоне был представлен концептуальный внедорожник Lada 4х4 Vision, который стал настоящей сенсацией для автолюбителей. Этот автомобиль, по замыслу разработчиков, должен был стать предвестником новой Нивы, сохранив при этом дух оригинальной модели, но с современными технологиями и дизайном.

Однако, как стало известно из официального Telegram-канала «АВТОВАЗа», концепт так и останется в статусе эксперимента и не пойдет в серийное производство.

Представитель «АВТОВАЗа» объяснил, что концепт-кары, такие как Lada 4х4 Vision, практически никогда не попадают в массовое производство. Они служат для демонстрации новых стилей, дизайна и технологий, а также помогают формировать общественное мнение о возможных изменениях в модельном ряду. Концепты – это не просто автомобили, это своеобразные художественные произведения, призванные вдохновлять и подготавливать рынок к будущим новинкам.

Lada 4х4 Vision

Lada 4х4 Vision сохранил традиционную для Нивы трехдверную компоновку кузова и внушительный дорожный просвет, что делает его подходящим для внедорожных условий. Однако внешний вид автомобиля был полностью переработан. Дизайнеры, под руководством бывшего шеф-дизайнера Lada Стива Маттина, внедрили в концепт элементы фирменного стиля, такие как Х-образные выштамповки на боковых панелях и хромированные накладки на переднем бампере.

Lada 4х4 Vision

В основе Lada 4х4 Vision лежит 4,2-метровая модульная платформа, которая на момент разработки была одной из самых современных. Салон автомобиля также был создан с нуля и включает в себя два крупных дисплея: цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Эти экраны напоминают решения, используемые в моделях Porsche.

Несмотря на то, что Lada 4х4 Vision не будет запущен в серийное производство, это не значит, что «АВТОВАЗ» останавливается на достигнутом. В качестве нового направления разработки был представлен макет Lada T-134, который будет служить образцом для будущего внедорожного кроссовера.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автоновости дня