Рама, полный привод, «понижайка», блокировки — в продаже появился добротный внедорожник

Новые пикапы Foton Tunland V9 начали поступать к российским дилерам

Одним из самых ярких событий последних месяцев стало появление у российских дилеров китайского пикапа Foton Tunland V9. Презентация, состоявшаяся в Москве в середине марта, ознаменовала выход на рынок серьезного конкурента американским пикапам в России.

Внешность пикапа не скрывает вдохновения американскими образцами, в частности моделями RAM, что, безусловно, играет на руку в условиях сложившегося восприятия пикапов в России.

Foton Tunland V9

Сердцем Tunland V9 является двухлитровый турбодизельный двигатель, развивающий 159 л.с. и выдающий внушительный крутящий момент в 470 Нм. В сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF это обеспечивает динамику и уверенность на дороге, даже при полной загрузке. Дополнительный плюс – электрический стартер-генератор, обеспечивающий более плавный и мощный старт.

Полноприводная трансмиссия с муфтой подключения передней оси, понижающей передачей и блокировками дифференциалов переднего и заднего мостов гарантирует отличную проходимость. Грузоподъемность в 725 кг позволяет перевозить значительные грузы, а габариты кузова позволяют без проблем разместить, например, стандартный квадроцикл, как и заявляет производитель.

Foton Tunland V9

Интерьер пикапа поражает своей изысканностью для утилитарного автомобиля. Кожаная отделка, двухзонный климат-контроль, русифицированная мультимедийная система с Apple CarPlay, обогрев и вентиляция передних сидений, электрическая регулировка водительского кресла – все это говорит о стремлении производителя предоставить максимальный комфорт.

Рекомендованная цена в 5 550 000 рублей ставит Foton Tunland V9 в конкурентоспособный сегмент. Конечно, это не бюджетный вариант, но, учитывая богатое оснащение и продуманную конструкцию, данная цена может показаться вполне оправданной для покупателя, ищущего комфортный и функциональный полноразмерный пикап.

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Источник: Wroom