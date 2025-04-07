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Юбилейный Урал — уже 1,5 миллиона!

На автозаводе «Урал» собрали грузовик с порядковым номером 1 500 000

4 апреля расположенный в Миассе автомобильный завод «Урал» выпустил грузовик с порядковым номером 1 500 000. На выпуск 1,5 миллиона машин предприятию понадобилось 80 лет и 9 месяцев. Первые машины сошли с уральского конвейера в июле 1944 года.

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Юбилейной машиной стал Урал Next с белой кабиной в комплектации Урал-4320-6952-72Е5Г38. Это грузовик повышенной проходимости с колесной формулой 6х6 и турбодизелем ЯМЗ-536 (ЭК-5) мощностью 283 л.с. Полная масса машины – до 22,5 тонн, а грузоподъемность шасси – до 12,5 тонн.

Как стало известно изданию «За рулем», в данный момент на предприятии заняты подготовкой к пуску нового сборочного корпуса.

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Проект реализуется при финансовой поддержке Минпромторга и позволит выпускать до 5,5 тысяч автомобилей в год.

С выпуском юбилейного автомобиля заводчан поздравил гендиректор предприятия Павел Яковлев, в приветственном слове он подчеркнул важность «ежедневного огромного труда каждого сотрудника предприятия в создании автомобилей, которыми мы гордимся».

Росписи на автомобиле оставили глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Грузовики и вообще, Максим Кадаков, Рейс

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
07.04.2025 
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