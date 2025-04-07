7-местный салон, европейское качество и адекватная цена – в Россию вернулся семейный кроссовер

Моноприводная Skoda Kodiaq 2024 доступна в РФ по цене от 2,95 млн рублей

Skoda Kodiaq не выпускается в России уже три года, и машин нижегородской сборки в продаже почти нет, но на помощь приходит параллельный импорт.

Skoda Kodiaq

Благодаря ему предложение по новым «Кодиакам» даже сейчас насчитывает почти тысячу автомобилей, цены на которые на классифайдах стартуют от 2 950 000 рублей.

Официально представленные на нашем рынке «китайцы» того же класса в основном стоят дороже. Так, за Chery Tiggo 8 Pro Max без учета скидок дилеры просят минимум 3 370 000 рублей, новый Geely Atlas стоит от 3 512 990 рублей.

Skoda Kodiaq

За 2 950 000 рублей новый Skoda Kodiaq китайской сборки можно заказать в Краснодаре и Владивостоке. В обоих объявлениях указано, что это цена «под ключ» со всеми сопутствующими расходами. При этом краснодарская компания предлагает привезти кроссовер с 2,0-литровым 186-сильным двигателем, а владивостокская – с 1,5-литровым 150-сильным. Коробка передач в обоих случаях – семиступенчатый «робот», а привод у этих машин передний.

В некоторых других городах – например, в Перми и Новосибирске, новый 186-сильный Kodiaq с передним и полным приводом предлагают привезти за 3 690 000 и 3 900 000 рублей соответственно. При этом в Казани из наличия продают семиместную версию модели с 2,0-литровым 220-сильным мотором за 3 850 000 рублей, а в Оренбурге она стоит еще на 50 тысяч дороже.

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Источник: «Автоновости дня»