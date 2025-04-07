#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России появится новая марка автомобилей прямо из «сердца Европы»
7 апреля
В России появится новая марка автомобилей прямо из «сердца Европы»
Премьера нового автобренда состоится на...
ФАС проверит закон о локализации такси на предмет дискриминации участников рынка
7 апреля
ФАС проверит закон о локализации такси на предмет дискриминации участников рынка
ТАСС: закон о локализации такси может нарушить...
Молодой российский бренд неожиданно оказался в десятке самых популярных марок в России
7 апреля
Молодой российский бренд неожиданно оказался в десятке самых популярных марок в России
Бренд Solaris вошел в ТОП-10 популярных марок в...

7-местный салон, европейское качество и адекватная цена – в Россию вернулся семейный кроссовер

Моноприводная Skoda Kodiaq 2024 доступна в РФ по цене от 2,95 млн рублей

Skoda Kodiaq не выпускается в России уже три года, и машин нижегородской сборки в продаже почти нет, но на помощь приходит параллельный импорт.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Благодаря ему предложение по новым «Кодиакам» даже сейчас насчитывает почти тысячу автомобилей, цены на которые на классифайдах стартуют от 2 950 000 рублей.

Официально представленные на нашем рынке «китайцы» того же класса в основном стоят дороже. Так, за Chery Tiggo 8 Pro Max без учета скидок дилеры просят минимум 3 370 000 рублей, новый Geely Atlas стоит от 3 512 990 рублей.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Рекомендуем
Электрический Kodiaq получит имя Eodiaq или Ediaq, или?

За 2 950 000 рублей новый Skoda Kodiaq китайской сборки можно заказать в Краснодаре и Владивостоке. В обоих объявлениях указано, что это цена «под ключ» со всеми сопутствующими расходами. При этом краснодарская компания предлагает привезти кроссовер с 2,0-литровым 186-сильным двигателем, а владивостокская – с 1,5-литровым 150-сильным. Коробка передач в обоих случаях семиступенчатый «робот», а привод у этих машин передний.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

В некоторых других городах – например, в Перми и Новосибирске, новый 186-сильный Kodiaq с передним и полным приводом предлагают привезти за 3 690 000 и 3 900 000 рублей соответственно. При этом в Казани из наличия продают семиместную версию модели с 2,0-литровым 220-сильным мотором за 3 850 000 рублей, а в Оренбурге она стоит еще на 50 тысяч дороже.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Skoda
Количество просмотров 17
07.04.2025 
Фото:Skoda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-9