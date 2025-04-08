Niva Sport — 12 главных отличий от обычной Нивы
5 апреля АВТОВАЗ официально начал продажи нового исполнения внедорожника Niva Legend – модификация под названием Нива Спорт оценивается заводом в 1,7 млн рублей. При этом топ-комплектация Lux обычной Нивы, на базе которой создана спортивная версия, стоит 1,144 млн рублей. «За рулем» собрал все отличия двух версий в удобной таблице.
|
|
Niva Legend
|
Niva Sport
|
Двигатель
|
1.7, 83 л.с. (ВАЗ-21214)
|
1.6, 122 л.с. (Granta Sport)
|
Кузов
|
стандартный
|
усиленный
|
Передние тормоза
|
дисковые
|
дисковые вентилируемые
|
Задние тормоза
|
барабанные
|
дисковые
|
Амортизаторы
|
стандартные
|
Lada Sport
|
Задний мост
|
стандартный
|
стабилизатор, усиленная балка
|
Дорожный просвет
|
200 мм
|
220 мм
|
Колесные диски
|
16"
|
17"
|
Рулевая колонка
|
стандартная
|
с регулировкой наклона
|
Раздаточная коробка
|
с двухрычажным приводом
|
с однорычажным приводом
|
Запаска
|
под капотом
|
нет, ремкомплект
|
Доп. оборудование
|
нет
|
рейлинги, дополнительные фары дальнего света, накладка воздухозаборника на капоте
По данным завода, новый двигатель позволяет Ниве Спорт разгоняться до 100 км/ч за 11,8 секунды, тогда как стандартному внедорожнику требуется на это ровно 17 секунд. Второе заметное отличие – один рычаг раздатки вместо двух. И третье, действительно беспрецедентное для Нивы – регулируемая рулевая колонка. Остальные отличия – в таблице выше.
Как сообщала пресс-служба, на первом этапе спортивный внедорожник можно будет приобрести у официальных дилеров Lada в ряде регионов РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тюменской и Челябинской областях, Татарстане, Адыгее, Башкортостане, Удмуртии, Чувашии, а также в Краснодарском, Красноярском, Пермском и Ставропольском краях. Позднее Niva Sport станет доступна для заказа у всех дилеров завода.
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