#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Гранта появилась в Эмиратах — первые реальные фото
8 апреля
Lada Гранта появилась в Эмиратах — первые реальные фото
На дорогах в ОАЭ впервые заметили автомобиль...
Семиместный седан (лимузинов с перегородкой сделали очень мало) с тремя рядами сидений был короче некоторых американских пятиместных аналогов. Дизайн близок по стилистике к автомобилям Packard середины 1950‑х годов и уже к моменту своего появления выглядел не самым свежим.
8 апреля
Ну и кто у кого скопировал? ГАЗ‑13 Чайка, американский Buick Electra и французский Facel Vega
Опубликованы неизвестные детали появления...
Exeed LX
8 апреля
Популярный в России кроссовер прилично подешевел: известна актуальная цена
Exeed LX в комплектации Urban подешевел на...

Niva Sport — 12 главных отличий от обычной Нивы

«За рулем» назвал все опции Нивы Sport, которых никогда не было на обычной Ниве

5 апреля АВТОВАЗ официально начал продажи нового исполнения внедорожника Niva Legend – модификация под названием Нива Спорт оценивается заводом в 1,7 млн рублей. При этом топ-комплектация Lux обычной Нивы, на базе которой создана спортивная версия, стоит 1,144 млн рублей. «За рулем» собрал все отличия двух версий в удобной таблице.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Niva Legend

Niva Sport

Двигатель

1.7, 83 л.с. (ВАЗ-21214)

1.6, 122 л.с. (Granta Sport)

Кузов

стандартный

усиленный

Передние тормоза

дисковые

дисковые вентилируемые

Задние тормоза

барабанные

дисковые

Амортизаторы

стандартные

Lada Sport

Задний мост

стандартный

стабилизатор, усиленная балка

Дорожный просвет

200 мм

220 мм

Колесные диски

16"

17"

Рулевая колонка

стандартная

с регулировкой наклона

Раздаточная коробка

с двухрычажным приводом

с однорычажным приводом

Запаска

под капотом

нет, ремкомплект

Доп. оборудование

нет

рейлинги, дополнительные фары дальнего света, накладка воздухозаборника на капоте

По данным завода, новый двигатель позволяет Ниве Спорт разгоняться до 100 км/ч за 11,8 секунды, тогда как стандартному внедорожнику требуется на это ровно 17 секунд. Второе заметное отличие – один рычаг раздатки вместо двух. И третье, действительно беспрецедентное для Нивы – регулируемая рулевая колонка. Остальные отличия – в таблице выше.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Как сообщала пресс-служба, на первом этапе спортивный внедорожник можно будет приобрести у официальных дилеров Lada в ряде регионов РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тюменской и Челябинской областях, Татарстане, Адыгее, Башкортостане, Удмуртии, Чувашии, а также в Краснодарском, Красноярском, Пермском и Ставропольском краях. Позднее Niva Sport станет доступна для заказа у всех дилеров завода.

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 31
08.04.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+63