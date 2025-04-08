Niva Sport — 12 главных отличий от обычной Нивы

«За рулем» назвал все опции Нивы Sport, которых никогда не было на обычной Ниве

5 апреля АВТОВАЗ официально начал продажи нового исполнения внедорожника Niva Legend – модификация под названием Нива Спорт оценивается заводом в 1,7 млн рублей. При этом топ-комплектация Lux обычной Нивы, на базе которой создана спортивная версия, стоит 1,144 млн рублей. «За рулем» собрал все отличия двух версий в удобной таблице.

Niva Legend Niva Sport Двигатель 1.7, 83 л.с. (ВАЗ-21214) 1.6, 122 л.с. (Granta Sport) Кузов стандартный усиленный Передние тормоза дисковые дисковые вентилируемые Задние тормоза барабанные дисковые Амортизаторы стандартные Lada Sport Задний мост стандартный стабилизатор, усиленная балка Дорожный просвет 200 мм 220 мм Колесные диски 16" 17" Рулевая колонка стандартная с регулировкой наклона Раздаточная коробка с двухрычажным приводом с однорычажным приводом Запаска под капотом нет, ремкомплект Доп. оборудование нет рейлинги, дополнительные фары дальнего света, накладка воздухозаборника на капоте

По данным завода, новый двигатель позволяет Ниве Спорт разгоняться до 100 км/ч за 11,8 секунды, тогда как стандартному внедорожнику требуется на это ровно 17 секунд. Второе заметное отличие – один рычаг раздатки вместо двух. И третье, действительно беспрецедентное для Нивы – регулируемая рулевая колонка. Остальные отличия – в таблице выше.

Как сообщала пресс-служба, на первом этапе спортивный внедорожник можно будет приобрести у официальных дилеров Lada в ряде регионов РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тюменской и Челябинской областях, Татарстане, Адыгее, Башкортостане, Удмуртии, Чувашии, а также в Краснодарском, Красноярском, Пермском и Ставропольском краях. Позднее Niva Sport станет доступна для заказа у всех дилеров завода.