Хорошо известный японский кроссовер вернулся в Россию по цене дешевле «китайцев»

Продажи новых Mitsubishi Outlander возобновлены в РФ по цене от 3,6 млн рублей

После ухода многих зарубежных брендов, на российский рынок возвращаются привычные модели через схему параллельного импорта. Ярким примером стал Mitsubishi Outlander четвертого поколения, вновь появившийся благодаря параллельному импорту.

И что самое интересное – его цена существенно ниже, чем у многих китайских конкурентов, занимающих сегодня значительную долю рынка. На различных сайтах объявлений уже сейчас можно найти предложения о продаже новых Mitsubishi Outlander по цене от 3 550 000 рублей.

Mitsubishi Outlander

Это поразительно выгодное предложение, если учесть, что аналогичные по классу китайские кроссоверы, например, Geely Monjaro, стоят минимум 4 549 990 рублей у официальных дилеров с гарантией. Разница составляет более миллиона рублей – сумма, которая может стать решающим фактором для многих покупателей.

За 3 550 000 рублей в Москве предлагается Outlander с 2,5-литровым 184-сильным атмосферным двигателем, вариатором и передним приводом. Комплектация Midline включает в себя довольно богатый набор опций: темный кожаный салон, кожаный мультируль, 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, датчики света и дождя, круиз-контроль, подогревы сидений и руля, камеру кругового обзора и целый комплекс современных систем помощи водителю. В эту цену уже включены все сопутствующие расходы, включая утильсбор.

Mitsubishi Outlander

Более дорогая комплектация Style Edition (от 3 800 000 рублей) отличается наличием 1,5-литрового 163-сильного турбомотора, тканевого салона, аналоговой панели приборов, а также поддержкой Apple CarPlay/Android Auto. Однако, она также предлагает светодиодную оптику, люк в крыше, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль и 18-дюймовые литые диски.

На рынке представлены различные варианты Outlander: от переднеприводных до полноприводных семиместных версий. Цена на последнюю колеблется от 3 938 824 рублей в Хабаровске до 4 130 856 рублей в Москве. Разброс цен объясняется различными факторами, включая регион продажи, комплектацию и условия доставки.

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Источник: Автоновости дня