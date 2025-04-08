Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Гранта появилась в Эмиратах — первые реальные фото
8 апреля
Lada Гранта появилась в Эмиратах — первые реальные фото
На дорогах в ОАЭ впервые заметили автомобиль...
Семиместный седан (лимузинов с перегородкой сделали очень мало) с тремя рядами сидений был короче некоторых американских пятиместных аналогов. Дизайн близок по стилистике к автомобилям Packard середины 1950‑х годов и уже к моменту своего появления выглядел не самым свежим.
8 апреля
Ну и кто у кого скопировал? ГАЗ‑13 Чайка, американский Buick Electra и французский Facel Vega
Опубликованы неизвестные детали появления...
Exeed LX
8 апреля
Популярный в России кроссовер прилично подешевел: известна актуальная цена
Exeed LX в комплектации Urban подешевел на...

4х4, запас хода 1180 км, подготовка к нашим условиям — новый кроссовер в РФ

Китайский гибридный кроссовер Exlantix ET прошел российскую сертификацию

Гибридный полноприводный кроссовер Exlantix ET получил типа транспортного средства (ОТТС) в России – об этом сообщило российское представительство бренда. Сообщается, что первая партия автомобилей приедет в Москву уже в апреле 2025 года, в этом же месяце стартуют официальные продажи в РФ. Машина интересная: она уже успела выиграть в одной из номинаций «Автомобиля года 2024» в Китае.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Напомним, Exlantix ET – это так называемый REEV, то есть гибрид, созданный по современной последовательной схеме, фактически перезапустившей саму идею гибридов, как таковую. Впрочем, сама схема существует и применяется давно: ДВС используется исключительно для выработки электроэнергии и передачи ее в батарею, которая питает электромоторы. У Exlantix ET – бензиновый двигатель 1.5 и два электромотора отдачей 145 кВт на передней оси и 195 кВт на задней оси.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

В пресс-службе подчеркивают, что ET имеет лучший запас хода в своем классе – 1180 км. Динамика тоже завидная: 0-100 за 4,8 секунды. В оснащении – подогрев рулевого колеса, зеркал и сидений со встроенным массажем, а также система автоматической парковки, поддерживающая 18 различных сценариев. Машина имеет адаптацию к российским условиям: шасси вместе с батареей защищено антикором, зарядный пистолет – изолированный (для низких температур), лобовое стекло и зеркала – с автоматическим подогревом и размораживанием... Осталось дождаться российских цен.

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 26
08.04.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0