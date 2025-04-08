4х4, запас хода 1180 км, подготовка к нашим условиям — новый кроссовер в РФ

Китайский гибридный кроссовер Exlantix ET прошел российскую сертификацию

Гибридный полноприводный кроссовер Exlantix ET получил типа транспортного средства (ОТТС) в России – об этом сообщило российское представительство бренда. Сообщается, что первая партия автомобилей приедет в Москву уже в апреле 2025 года, в этом же месяце стартуют официальные продажи в РФ. Машина интересная: она уже успела выиграть в одной из номинаций «Автомобиля года 2024» в Китае.

Напомним, Exlantix ET – это так называемый REEV, то есть гибрид, созданный по современной последовательной схеме, фактически перезапустившей саму идею гибридов, как таковую. Впрочем, сама схема существует и применяется давно: ДВС используется исключительно для выработки электроэнергии и передачи ее в батарею, которая питает электромоторы. У Exlantix ET – бензиновый двигатель 1.5 и два электромотора отдачей 145 кВт на передней оси и 195 кВт на задней оси.

В пресс-службе подчеркивают, что ET имеет лучший запас хода в своем классе – 1180 км. Динамика тоже завидная: 0-100 за 4,8 секунды. В оснащении – подогрев рулевого колеса, зеркал и сидений со встроенным массажем, а также система автоматической парковки, поддерживающая 18 различных сценариев. Машина имеет адаптацию к российским условиям: шасси вместе с батареей защищено антикором, зарядный пистолет – изолированный (для низких температур), лобовое стекло и зеркала – с автоматическим подогревом и размораживанием... Осталось дождаться российских цен.